أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمرضى آلام أسفل الظهر.. العلاج الطبيعى يعادل فاعلية الجراحة

Google+ Print
لمرضى آلام أسفل الظهر.. العلاج الطبيعى يعادل فاعلية الجراحة لمرضى آلام أسفل الظهر.. العلاج الطبيعى يعادل فاعلية الجراحة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى بريجهام الأمريكية، حيث أشارت إلى أن العلاج الطبيعى وتمارين إعادة التأهيل التى يتم إجراؤها بواسطة المتخصصين قد تعادل فاعلية العمليات الجراحية من أجل التخلص من آلام أسفل الظهر.

وأشار الباحثون إلى أن العلاج الطبيعى له فاعلية رائعة فى تخفيف الآلام الناجمة عن ضيق القناة الشوكية فى الفقرات القطنية، والذى يعد المسبب الرئيسى لآلام أسفل الظهر بالنسبة لكبار السن، حيث يسبب أوجاعا حادة وشعورا بالوخز والتنميل فى الجزء الأسفل من الظهر.

وكشفت التقارير أن احتمالات الإصابة بضيق القناة الشوكية ترتفع مع تقدم العمر، جراء الإصابة بالانزلاق الغضروفى أو تآكل غضاريف الفقرات وإصابتها بالالتهاب، حيث تضغط الزوائد العظمية على الحبل الشوكى، وتسبب هذه الآلام، وتعد الفقرات القطنية من أكثر مناطق العمود الفقرى التى يحدث فيها ضيق بالقناة الشوكية.

وأوضح الباحثون أن العمليات الجراحية المستخدمة لعلاج ضيق القناة الشوكية القطنية تتسبب فى حدوث مضاعفات وآثار جانبية كبيرة بنسبة 15%، لذا يعتقد الباحثون أن العلاج الطبيعى قد يعد خط العلاج الأول لهذا الحالة، وذلك حسبما أكدت نتائج الدراسة التى خضع لها 169 شخصاً.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Annals of Internal Medicine"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أبريل الجارى.

اليوجا فعالة لعلاج آلام الرقبة المزمنة وآلام أسفل الظهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365