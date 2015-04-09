لمرضى آلام أسفل الظهر.. العلاج الطبيعى يعادل فاعلية الجراحة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى بريجهام الأمريكية، حيث أشارت إلى أن العلاج الطبيعى وتمارين إعادة التأهيل التى يتم إجراؤها بواسطة المتخصصين قد تعادل فاعلية العمليات الجراحية من أجل التخلص من آلام أسفل الظهر.

وأشار الباحثون إلى أن العلاج الطبيعى له فاعلية رائعة فى تخفيف الآلام الناجمة عن ضيق القناة الشوكية فى الفقرات القطنية، والذى يعد المسبب الرئيسى لآلام أسفل الظهر بالنسبة لكبار السن، حيث يسبب أوجاعا حادة وشعورا بالوخز والتنميل فى الجزء الأسفل من الظهر.

وكشفت التقارير أن احتمالات الإصابة بضيق القناة الشوكية ترتفع مع تقدم العمر، جراء الإصابة بالانزلاق الغضروفى أو تآكل غضاريف الفقرات وإصابتها بالالتهاب، حيث تضغط الزوائد العظمية على الحبل الشوكى، وتسبب هذه الآلام، وتعد الفقرات القطنية من أكثر مناطق العمود الفقرى التى يحدث فيها ضيق بالقناة الشوكية.

وأوضح الباحثون أن العمليات الجراحية المستخدمة لعلاج ضيق القناة الشوكية القطنية تتسبب فى حدوث مضاعفات وآثار جانبية كبيرة بنسبة 15%، لذا يعتقد الباحثون أن العلاج الطبيعى قد يعد خط العلاج الأول لهذا الحالة، وذلك حسبما أكدت نتائج الدراسة التى خضع لها 169 شخصاً.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Annals of Internal Medicine"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أبريل الجارى.

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