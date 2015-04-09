تناول عصير الرمان و3 تمرات يوميا يحميك من الأزمة القلبية والسكتة الدماغية

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نتائج مثيرة للغاية، حيث أشارت إلى أن تناول 3 تمرات ونصف كوب من عصير الرمان يوميًا له فوائد صحية مثيرة للغاية، حيث يساهم فى تعزيز صحة القلب، ويحد بشكل ملحوظ من فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

المثير أن الدراسة أكدت فوائد نواة التمر، وأنها يجب أن تطحن ويقوم الأشخاص بتناولها أيضًا، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فتناول التمر وعصير الرمان يكفى تمامًا لتعزيز الصحة بشكل عام.

وفسر القائمون على الدراسة هذه النتائج بأن الرمان والتمر يحتويان على قدر كبير من المواد المضادة للأكسدة، والتى تقلل مستويات الكولسترول بنسبة 28%، وتحد من فرص تصلب الشرايين بنسبة 33%، ومن ثم يقل تراكم المواد الدهنية بالشرايين وتنخفض فرص الجلطات والأزمات القلبية.

وتابع الباحثون أن مزيج التمر والرمان يساهم أيضًا فى الحد من انقطاع الدم إلى المخ، ويقلل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، ويقلل من تراكم الكولسترول بالأوعية الدموية ويحفز إزالته منها، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وأوصى الباحثون الأشخاص الأصحاء وأيضًا المعرضين للإصابة بأمراض القلب بتناول نصف كوب من عصير الرمان -125 ملى- و3 تمرات يوميًا من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر أبريل الجارى.

- 6 فوائد للرمان.. أهمها التخلص من الإمساك