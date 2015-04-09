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تحذير لمرضى التهابات الجيوب الأنفية: المضادات الحيوية تضر ولا تنفع

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تحذير لمرضى التهابات الجيوب الأنفية: المضادات الحيوية تضر ولا تنفع تحذير لمرضى التهابات الجيوب الأنفية: المضادات الحيوية تضر ولا تنفع
حذرت الأكاديمية الأمريكية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، عبر دراسة جديدة، من تناول المضادات الحيوية لالتهاب الجيوب الأنفية البكتيرى.

• المضادات الحيوية


>وأظهرت الأبحاث أن الذين يأخذون المضادات الحيوية لالتهاب الجيوب الأنفية لا يحصدون أى نتائج، لأنها تذهب أدراج الرياح ولا فائدة منها، وفقًا للموقع الإخبارى "واشنطن بوست".

• توخى الحذر عند تناول المضادات الحيوية


>وقال الدكتور ريتشارد روزنفيلد، الذى يرأس المجموعة التى وضعت التوصيات، بتوخى الحذر عند تناول المضادات الحيوية للأشخاص الذين يعانون التهاب الجيوب الأنفية، مؤكدًا أن المضادات الحيوية تضر أكثر مما تنفع.

وأوضح روزفيلد أن استخدام المضادات الحيوية يمكن فى حالات معينة والتى تشمل التهاب الجيوب الأنفية مع ارتفاع درجة الحرارة.
>وتشير المبادئ التوجيهية إلى أن المرضى الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية الحاد يجب عليهم الانتظار لمدة 17 يومًا، لمعرفة ما إذا كانت العدوى تذهب بعيدًا من تلقاء نفسها، قبل البدء فى المضادات الحيوية.

• التهاب الجيوب الأنفية المزمن


>وأضاف الباحثون أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن، يمكن أن يستمر لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، ويحتاج إلى مراجعة الطبيب للتأكد من التشخيص ومناقشة العلاج.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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