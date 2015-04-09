حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/9

مواليد برج الحوت يشعرون المحيطين بهم دائمًا بأنهم أسياد الموقف وأن الدنيا يجب أن تدور فى فلكهم ما يجعلهم شخصيات تتسم بالأنانية والتسلق على أكتاف الآخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>على مواليد برج "الحوت" إدراك أن لكل فرد عمل محدد عليه القيام به والالتزام دون التدخل فى قرارات الآخرين وشئونهم وهذا سيؤدى إلى نجاح أكبر فى المحيط العملى.
>أنت على موعد للقاء الحبيب الذى حلمت بصفاته، لا تتعجل الأمور فالدنيا بنيت فى 7 أيام وسيكون القادم أفضل، عليك التعلم من التجارب السابقة حتى تحقق النجاح والسعادة فى التجربة الحالية.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>على مواليد برج "الحوت" إدراك أن لكل فرد عمل محدد عليه القيام به والالتزام دون التدخل فى قرارات الآخرين وشئونهم وهذا سيؤدى إلى نجاح أكبر فى المحيط العملى.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>أنت على موعد للقاء الحبيب الذى حلمت بصفاته، لا تتعجل الأمور فالدنيا بنيت فى 7 أيام وسيكون القادم أفضل، عليك التعلم من التجارب السابقة حتى تحقق النجاح والسعادة فى التجربة الحالية.