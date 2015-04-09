أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/9

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/9 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/9
مواليد يشعرون المحيطين بهم دائمًا بأنهم أسياد الموقف وأن الدنيا يجب أن تدور فى فلكهم ما يجعلهم شخصيات تتسم بالأنانية والتسلق على أكتاف الآخرين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>على مواليد برج "الحوت" إدراك أن لكل فرد عمل محدد عليه القيام به والالتزام دون التدخل فى قرارات الآخرين وشئونهم وهذا سيؤدى إلى نجاح أكبر فى المحيط العملى.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>أنت على موعد للقاء الحبيب الذى حلمت بصفاته، لا تتعجل الأمور فالدنيا بنيت فى 7 أيام وسيكون القادم أفضل، عليك التعلم من التجارب السابقة حتى تحقق النجاح والسعادة فى التجربة الحالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى