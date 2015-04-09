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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/4/9

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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/4/9 حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/4/9
يتميز مواليد هذا البرج بالطيبة والمثالية فى جميع الأمور، يصعب عليهم التلون حسب المواقف، فالعظماء دائمًا ينحدرون من هذا البرج، تنصحهم الأبراج بقليل من الدبلوماسية التى من شأنها جعل الحياة تسير نحو الأفضل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>مفاجئة سارة فى الطريق إليك حاول أن تثبت نفسك أكثر فى محيط عملك، ستقطف ثمار مجهودك قريبًا وهذا بفضل أفكارك المميزة التى طرحتها مؤخرًا، فأنت تعتبر شخص ناجح ومثابر ودائم السعى للوصول إلى الأفضل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية


>هذه الفترة تشهد الكثير من الخلافات والمشادات مع الحبيب، حاول أن تأخذ هدنة وتبتعد عن ساحة المشاكل قليلاً حتى تحسم أمورك ولا تتهور فى أخذ القرار فتندم فى المستقبل.

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مصر 365

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