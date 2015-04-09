حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/4/9

برج الحمل مثابر فى عمله وصبور على تحمل المشاق لكنه يميل للعزلة وعدم الإفصاح عما بداخله ويفضل أن يكون وحيدًا أغلب الأوقات ما يجعل المشاكل التى يتعرض لها أكبر من حجمها الطبيعى. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات العاطفية

>ستكون المرحلة المقبلة أكثر حيوية من السابق وستجنى الثمار الجميلة لصبرك على تحمل مشاكلك مع الحبيب، لا تتعجل الأمور فما زال أجمل يوم لم يمر عليك للآن وعندما سيأتى ستنسى الأحزان سريعًا. رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العملية لعام 2015

>لديك بعض المشاكل فى طريقة تواصلك مع الزملاء تفترض سوء النية ما يعرضك للكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها، أفرض حسن النية حتى يثبت العكس فأصابع اليد الواحدة لا يمكن أن تتشابه مما يحدث.

شبكةعيونالإخبارية

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