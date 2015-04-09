حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/4/9

قائد ومغامر، لكنه متقلب المزاج ومتردد وهذا ما يجعل الحياة معه مليئة بالألغام والتحذيرات، فهو على استعداد للبعد فور شعوره ببعض القلق تجاهة الآخرين. توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

>لا تتوقع أفضل ما تحصل عليه من الحبيب فأنت دائمًا الإهمال له وهذا لم يعد مجديًا بعد اليوم، ولهذا يجب أن تعيد ترتيب أوراقك مع الشريك لوقف نزيف الصدام الدائر بينكم من فترة. على مستوى العلاقات العامة

>أنت شخصية جذابة واجتماعية وهذا ما يجعل المحيطين بك يغفرون لك كل أخطائك معهم، ويلتمسون لك الأعذار، لا تجعل صبرهم عليك ينفد فمن الذكاء إدارة الكفة فى المرحلة المقبلة تجاهك حتى لا يبتعد عنك المحيطون بك.

شبكةعيونالإخبارية

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