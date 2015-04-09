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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/9

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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/9 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/9
يمتاز مواليد برج "العذراء" بالحنان والعاطفة تجاه جميع المحيطين بهم، يرون الحياة جميلة لنعيشها بسلام سويًا دون مشاكل والغوص فى بحور الجدل والنقاش، يعيبهم الاستسلام أمام المشاكل حيث لا يملكون القدرة على مواجهة الصعاب.

توقع ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تغلب على طباع مواليد برج "العذراء" الإحساس بالمسئولية تجاه ما يقدمون من أعمال، يقضون وقتًا كبيرًا فى العمل ما يجعل هذا يؤثر على حياتهم العائلية والصحية، يجب عليهم تقنين أعمالهم حتى لا يشعروا بالإرهاق والتعب طوال الوقت ما يؤثر على أدائهم على المدى الطويل.

على مستوى الحياة العاطفية


>يغلب عليم الشعور الرومانسى والحالم ما يجعلهم يصطدمون بأرض الواقع عند الدخول فى علاقات عاطفية، عليهم التأنى والتفكير فى الطباع الشخصية للشريك ويضعونها على ميزان العقل حتى يصلوا للاختيار الصحيح.

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مصر 365

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