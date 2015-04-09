حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/9

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

يمتاز مواليد برج "العذراء" بالحنان والعاطفة تجاه جميع المحيطين بهم، يرون الحياة جميلة لنعيشها بسلام سويًا دون مشاكل والغوص فى بحور الجدل والنقاش، يعيبهم الاستسلام أمام المشاكل حيث لا يملكون القدرة على مواجهة الصعاب.>تغلب على طباع مواليد برج "العذراء" الإحساس بالمسئولية تجاه ما يقدمون من أعمال، يقضون وقتًا كبيرًا فى العمل ما يجعل هذا يؤثر على حياتهم العائلية والصحية، يجب عليهم تقنين أعمالهم حتى لا يشعروا بالإرهاق والتعب طوال الوقت ما يؤثر على أدائهم على المدى الطويل.>يغلب عليم الشعور الرومانسى والحالم ما يجعلهم يصطدمون بأرض الواقع عند الدخول فى علاقات عاطفية، عليهم التأنى والتفكير فى الطباع الشخصية للشريك ويضعونها على ميزان العقل حتى يصلوا للاختيار الصحيح.