حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/9

يتميز مواليد برج "العقرب" بالقدرة على إيجاد حلول للمشاكل بجميع أنواعها فهم يملكون من الحيل ما يجعلهم قادرين على ذلك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مواليد برج "العقرب" يمتلكون قدرات إبداعية فى محيطهم العملى ويستطيعون أن يكون من ذوات الشخصيات الخلاقة والمبتكرة للأفكار، عليهم الحفاظ على هذا المستوى مهما كانت الظروف فهذا سيجعلهم قادرين على الترقى فى المناصب سريعًا.
>بدأت البرودة تضرب جذورها فى علاقتك مع الحبيب حاول أن تشعل نيران الحب بالقليل من الأفكار الجديدة حتى تسير الحياة نحو الطريق الصحيح وفى النهاية أنت قادر على ذلك بكل سهولة ورومانسية.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>مواليد برج "العقرب" يمتلكون قدرات إبداعية فى محيطهم العملى ويستطيعون أن يكون من ذوات الشخصيات الخلاقة والمبتكرة للأفكار، عليهم الحفاظ على هذا المستوى مهما كانت الظروف فهذا سيجعلهم قادرين على الترقى فى المناصب سريعًا.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>بدأت البرودة تضرب جذورها فى علاقتك مع الحبيب حاول أن تشعل نيران الحب بالقليل من الأفكار الجديدة حتى تسير الحياة نحو الطريق الصحيح وفى النهاية أنت قادر على ذلك بكل سهولة ورومانسية.
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