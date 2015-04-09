حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/9

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

يتميز مواليد برج "العقرب" بالقدرة على إيجاد حلول للمشاكل بجميع أنواعها فهم يملكون من الحيل ما يجعلهم قادرين على ذلك.>مواليد برج "العقرب" يمتلكون قدرات إبداعية فى محيطهم العملى ويستطيعون أن يكون من ذوات الشخصيات الخلاقة والمبتكرة للأفكار، عليهم الحفاظ على هذا المستوى مهما كانت الظروف فهذا سيجعلهم قادرين على الترقى فى المناصب سريعًا.>بدأت البرودة تضرب جذورها فى علاقتك مع الحبيب حاول أن تشعل نيران الحب بالقليل من الأفكار الجديدة حتى تسير الحياة نحو الطريق الصحيح وفى النهاية أنت قادر على ذلك بكل سهولة ورومانسية.