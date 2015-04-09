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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/9

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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/9 حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/9
ينطبق مثل "الدب الذى قتل صاحبه" على مواليد برج "القوس" فهم يتميزون بالطيبة والحنان ولكن قد يؤدى ذلك إلى تضيق الخناق على من يحبون، عليهم جعل توازن فى الحياة حتى تسير نحو الهدف الصحيح.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>لا تجعل الانغماس فى الحياة العملية يسرق عمرك يجب عليك التوازن بين جميع مطالب الحياة وإلا ستكون خاسرًا فى النهاية وتميل كفة الميزان منك لتكون خاسرًا.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.


>اليوم مثالى لقضاء يوم مع الحبيب، عليك أن تصمم يومًا مختلفًا ليكون عالقًا فى الذاكرة على مدار الأيام، باقة صغيرة من الورود الحمراء وهدية ستجعل اليوم أكثر تميزًا، احرص على فعل ذلك.

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مصر 365

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