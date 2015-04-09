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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/4/9

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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/4/9 حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/4/9
لا يستطيعون العيش بدون جدال ونقاش هذا هو حال مواليد برج "الميزان" ما يجعل الدخول معهم فى نقاش شىء ممل وغير مجدٍ تمامًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>لا يتقبلون الرأى الآخر ويرون أنهم على صواب دائمًا ما يجعلهم يقعون دائمًا فى المحذور، النصيحة المقدمة لهم أن يراجعوا حساباتهم ويحاولون أن يستمعوا إلى تجارب الآخرين حتى يستفيدون منها ويتجنبون الأخطاء بصورة كبيرة.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>الشريك يحتاج منك أن تعبر عن حبك له حاول أن تقرب المسافات بينكم وتفصح عن إحساسك تفاجئك الأقدار بخبر سار هذا اليوم سيكون هدية جميلة تكافئك عن مجهود الأسبوع المرهق، لا تضيع الفرصة بقضاء يوم جميل مع الآخر ليكون ذكرى جميلة ورومانسية.

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مصر 365

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