حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/9

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

يتسم مواليد برج " الدلو" بالتناقض دائمًا فهو فى مواقف يكون هادئًا وحنونًا وفى مواقف أخرى يكون صادمًا وعنيفًا، ولذلك تنصحهم الأبراج أن يكون أكثر توازنًا فيما يتعرضون له من مواقف.>سيشهد اليوم الكثير من الأحداث غير المتوقعة، حاول أن تكون منضبط النفس أكثر حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة وتكون الخسائر أكبر، فدائمًا كل مرحلة غير سارة تكون بعدها انفراجة سعيدة تغير مجارى الأمور.>يتوقع خبير الأبراج "محمد فرعون" لمواليد برج "الدلو" ظهور ملامح جديدة فى حياتهم تؤثر بشكل إيجابى وتؤدى إلى شعور من السعادة والدفء العاطفى.