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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/9

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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/9 حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/9
كتوم وغامض تلك أكبر عيوب مواليد برج "الأسد" ما يجعل المحيطين به فى ريبة من وضعه فى أغلب الأوقات، يمتلكون قلبًا طيبًا يحمل حبًا كبيرًا للموجودين فى حياتهم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>لا تحاول فرض رأيك على الآخرين فهذا يعرض لصدام دائم معهم حاول تفهم رأى الآخرين فى المواقف، فهذا سيمنع اندلاع النيران فى محيط العمل ويعمل على إخماد شرارة الدسائس فى مهدها.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>تفاجئك الأقدار بالكثير من الأخبار السعيدة فى المحيط العاطفى، ما سيؤدى إلى تطور فى العلاقة سريعًا، لا توقف حبك وصارح حبيبك بما يدور فى خاطرك فهذا سيوقد نار الحب بينكم وسيجعل الحياة تسير نحو الهدف السليم.

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مصر 365

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