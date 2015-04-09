توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/4/9

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات العاطفية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العملية لعام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/4/9

برج الحمل مثابر فى عمله وصبور على تحمل المشاق لكنه يميل للعزلة وعدم الإفصاح عما بداخله ويفضل أن يكون وحيدًا أغلب الأوقات ما يجعل المشاكل التى يتعرض لها أكبر من حجمها الطبيعى.>ستكون المرحلة المقبلة أكثر حيوية من السابق وستجنى الثمار الجميلة لصبرك على تحمل مشاكلك مع الحبيب، لا تتعجل الأمور فما زال أجمل يوم لم يمر عليك للآن وعندما سيأتى ستنسى الأحزان سريعًا.>لديك بعض المشاكل فى طريقة تواصلك مع الزملاء تفترض سوء النية ما يعرضك للكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها، أفرض حسن النية حتى يثبت العكس فأصابع اليد الواحدة لا يمكن أن تتشابه مما يحدث.

قائد ومغامر، لكنه متقلب المزاج ومتردد وهذا ما يجعل الحياة معه مليئة بالألغام والتحذيرات، فهو على استعداد للبعد فور شعوره ببعض القلق تجاهه الآخرين.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/4/9

>لا تتوقع أفضل ما تحصل عليه من الحبيب فأنت دائمًا الإهمال له وهذا لم يعد مجديًا بعد اليوم، ولهذا يجب أن تعيد ترتيب أوراقك مع الشريك لوقف نزيف الصدام الدائر بينكم من فترة.>أنت شخصية جذابة واجتماعية وهذا ما يجعل المحيطين بك يغفرون لك كل أخطائك معهم، ويلتمسون لك الأعذار، لا تجعل صبرهم عليك ينفد فمن الذكاء إدارة الكفة فى المرحلة المقبلة تجاهك حتى لا يبتعد عنك المحيطون بك.

الرومانسية والعصبية من أبرز صفات مواليد برج "الجوزاء" يطاردون طوال الوقت خيط دخان من الأمانى يطمحون للحياة المثالية ولكن الحياة لا تمنحهم سوى القليل مما يطمحون ولهذا يصطدمون بأرض الواقع.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/9

>أنت ترهق نفسك فى العمل كثيرًا حتى تعوض ما فاتك فى الفترات السابقة ما سيؤثر على صحتك حاول أن توازن بين حياتك العملية وأمورك الصحية حتى لا تشعر بالندم على المدى البعيد، تترقى قريبًا إلى وظيفة أعمالك.>يلوح فى الأفق بارقة حب جديد حاول أن تتمسك بها فهذا سيضفى على حياتك الدفء والاستقرار الذى كنت تحلم بيه، اعط للأمل فرصة أن يدق بابك فكل بداية جديدة تحمل فى طياتها الحياة.

يتمتع مواليد برج "السرطان" بشخصية تميل إلى الكلاسيكية والنمطية فى أغلب المواقف حتى أنهم لا يقبلون التجديد الذى يعتبر من سنن الحياة، يواجهون متاعب عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى أو من منزل إلى آخر.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/9

>النمطية التى تسبح فيها أفكارك ستؤدى إلى تأخرك فى المحيط العملى، اترك الحرية لأفكارك حتى تحلق فى سماء النجاح والتميز لتصل إلى أعلى المراتب وتجد المجال واسع أمامك لتحقيق حلمك وتحصل على ما تريد فى محيطك العملى.>يهوى مواليد برج "السرطان" الانغماس فى قصص الحب الرومانسية التى تميل إلى تخليد الذكريات والمواقف حتى تضيق عليهم الحياة بما رحبت، هون على نفسك وحاول أن تجدد دائمًا فالذكريات كثرتها يؤدى إلى الغوص فى بحور الدراما السوداء ما يؤثر على حياتك العاطفية.

كتوم وغامض تلك أكبر عيوب مواليد برج "الأسد" ما يجعل المحيطين به فى ريبة من وضعه فى أغلب الأوقات، يمتلكون قلبًا طيبًا يحمل حبًا كبيرًا للموجودين فى حياتهم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/9

>لا تحاول فرض رأيك على الآخرين فهذا يعرض لصدام دائم معهم حاول تفهم رأى الآخرين فى المواقف، فهذا سيمنع اندلاع النيران فى محيط العمل ويعمل على إخماد شرارة الدسائس فى مهدها.>تفاجئك الأقدار بالكثير من الأخبار السعيدة فى المحيط العاطفى، ما سيؤدى إلى تطور فى العلاقة سريعًا، لا توقف حبك وصارح حبيبك بما يدور فى خاطرك فهذا سيوقد نار الحب بينكم وسيجعل الحياة تسير نحو الهدف السليم.

يمتاز مواليد برج "العذراء" بالحنان والعاطفة تجاه جميع المحيطين بهم، يرون الحياة جميلة لنعيشها بسلام سويًا دون مشاكل والغوص فى بحور الجدل والنقاش، يعيبهم الاستسلام أمام المشاكل حيث لا يملكون القدرة على مواجهة الصعاب.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/4/9

>تغلب على طباع مواليد برج "العذراء" الإحساس بالمسئولية تجاه ما يقدمون من أعمال، يقضون وقتًا كبيرًا فى العمل ما يجعل هذا يؤثر على حياتهم العائلية والصحية، يجب عليهم تقنين أعمالهم حتى لا يشعروا بالإرهاق والتعب طوال الوقت ما يؤثر على أدائهم على المدى الطويل.>يغلب عليم الشعور الرومانسى والحالم ما يجعلهم يصطدمون بأرض الواقع عند الدخول فى علاقات عاطفية، عليهم التأنى والتفكير فى الطباع الشخصية للشريك ويضعونها على ميزان العقل حتى يصلوا للاختيار الصحيح.

لا يستطيعون العيش بدون جدال ونقاش هذا هو حال مواليد برج "الميزان" ما يجعل الدخول معهم فى نقاش شىء ممل وغير مجدٍ تمامًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/9

>لا يتقبلون الرأى الآخر ويرون أنهم على صواب دائمًا ما يجعلهم يقعون دائمًا فى المحذور، النصيحة المقدمة لهم أن يراجعوا حساباتهم ويحاولون أن يستمعوا إلى تجارب الآخرين حتى يستفيدون منها ويتجنبون الأخطاء بصورة كبيرة.>الشريك يحتاج منك أن تعبر عن حبك له حاول أن تقرب المسافات بينكم وتفصح عن إحساسك تفاجئك الأقدار بخبر سار هذا اليوم سيكون هدية جميلة تكافئك عن مجهود الأسبوع المرهق، لا تضيع الفرصة بقضاء يوم جميل مع الآخر ليكون ذكرى جميلة ورومانسية.

يتميز مواليد برج "العقرب" بالقدرة على إيجاد حلول للمشاكل بجميع أنواعها فهم يملكون من الحيل ما يجعلهم قادرين على ذلك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/9

>مواليد برج "العقرب" يمتلكون قدرات إبداعية فى محيطهم العملى ويستطيعون أن يكون من ذوات الشخصيات الخلاقة والمبتكرة للأفكار، عليهم الحفاظ على هذا المستوى مهما كانت الظروف فهذا سيجعلهم قادرين على الترقى فى المناصب سريعًا.>بدأت البرودة تضرب جذورها فى علاقتك مع الحبيب حاول أن تشعل نيران الحب بالقليل من الأفكار الجديدة حتى تسير الحياة نحو الطريق الصحيح وفى النهاية أنت قادر على ذلك بكل سهولة ورومانسية.

ينطبق مثل "الدب الذى قتل صاحبه" على مواليد برج "القوس" فهم يتميزون بالطيبة والحنان ولكن قد يؤدى ذلك إلى تضيق الخناق على من يحبون، عليهم جعل توازن فى الحياة حتى تسير نحو الهدف الصحيح.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/4/9

>لا تجعل الانغماس فى الحياة العملية يسرق عمرك يجب عليك التوازن بين جميع مطالب الحياة وإلا ستكون خاسرًا فى النهاية وتميل كفة الميزان منك لتكون خاسرًا.>اليوم مثالى لقضاء يوم مع الحبيب، عليك أن تصمم يومًا مختلفًا ليكون عالقًا فى الذاكرة على مدار الأيام، باقة صغيرة من الورود الحمراء وهدية ستجعل اليوم أكثر تميزًا، احرص على فعل ذلك.

يتميز مواليد هذا البرج بالطيبة والمثالية فى جميع الأمور، يصعب عليهم التلون حسب المواقف، فالعظماء دائمًا ينحدرون من هذا البرج، تنصحهم الأبراج بقليل من الدبلوماسية التى من شأنها جعل الحياة تسير نحو الأفضل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/9

>مفاجئة سارة فى الطريق إليك حاول أن تثبت نفسك أكثر فى محيط عملك، ستقطف ثمار مجهودك قريبًا وهذا بفضل أفكارك المميزة التى طرحتها مؤخرًا، فأنت تعتبر شخص ناجح ومثابر ودائم السعى للوصول إلى الأفضل.>هذه الفترة تشهد الكثير من الخلافات والمشادات مع الحبيب، حاول أن تأخذ هدنة وتبتعد عن ساحة المشاكل قليلاً حتى تحسم أمورك ولا تتهور فى أخذ القرار فتندم فى المستقبل.

يتسم مواليد برج " الدلو" بالتناقض دائمًا فهو فى مواقف يكون هادئًا وحنونًا وفى مواقف أخرى يكون صادمًا وعنيفًا، ولذلك تنصحهم الأبراج أن يكون أكثر توازنًا فيما يتعرضون له من مواقف.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/9

>سيشهد اليوم الكثير من الأحداث غير المتوقعة، حاول أن تكون منضبط النفس أكثر حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة وتكون الخسائر أكبر، فدائمًا كل مرحلة غير سارة تكون بعدها انفراجة سعيدة تغير مجارى الأمور.>يتوقع خبير الأبراج "محمد فرعون" لمواليد برج "الدلو" ظهور ملامح جديدة فى حياتهم تؤثر بشكل إيجابى وتؤدى إلى شعور من السعادة والدفء العاطفى.

مواليد برج الحوت يشعرون المحيطين بهم دائمًا بأنهم أسياد الموقف وأن الدنيا يجب أن تدور فى فلكهم ما يجعلهم شخصيات تتسم بالأنانية والتسلق على أكتاف الآخرين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

>على مواليد برج "الحوت" إدراك أن لكل فرد عمل محدد عليه القيام به والالتزام دون التدخل فى قرارات الآخرين وشئونهم وهذا سيؤدى إلى نجاح أكبر فى المحيط العملى.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>أنت على موعد للقاء الحبيب الذى حلمت بصفاته، لا تتعجل الأمور فالدنيا بنيت فى 7 أيام وسيكون القادم أفضل، عليك التعلم من التجارب السابقة حتى تحقق النجاح والسعادة فى التجربة الحالية.