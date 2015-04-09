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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/9

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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/9 حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/9
يتمتع مواليد برج "السرطان" بشخصية تميل إلى الكلاسيكية والنمطية فى أغلب المواقف حتى أنهم لا يقبلون التجديد الذى يعتبر من سنن الحياة، يواجهون متاعب عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى أو من منزل إلى آخر.

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>النمطية التى تسبح فيها أفكارك ستؤدى إلى تأخرك فى المحيط العملى، اترك الحرية لأفكارك حتى تحلق فى سماء النجاح والتميز لتصل إلى أعلى المراتب وتجد المجال واسع أمامك لتحقيق حلمك وتحصل على ما تريد فى محيطك العملى.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>يهوى مواليد برج "السرطان" الانغماس فى قصص الحب الرومانسية التى تميل إلى تخليد الذكريات والمواقف حتى تضيق عليهم الحياة بما رحبت، هون على نفسك وحاول أن تجدد دائمًا فالذكريات كثرتها يؤدى إلى الغوص فى بحور الدراما السوداء ما يؤثر على حياتك العاطفية.
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مصر 365

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