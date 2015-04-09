وزير دفاع العراق : الأردن مستعد لتدريب كافة العشائر العراقية وليس السنية فقط

أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس الأربعاء استعداد الأردن لتدريب كافة العشائر العراقية وليس السنية فقط ، معلنا أن العشائر العراقية ستشارك في المعارك القادمة وأن العشائر ستسلح تحت إشراف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وشدد العبيدي – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في عمان – على أن الأردن لم يشارك في أية معركة بالعراق ، لأن العراقيين حريصون على أن تحرر بلادهم بأيديهم .. لافتا إلى أنه ومنذ زيارته الأولى للمملكة كانت مستودعات الجيش الأردني مفتوحة للعراق غير أن بغداد لم تطلب أسلحة من عمان.

وقال “إن التواصل مع المملكة أمر ضروي كما أن مؤتمر التحالف الدولي الذي عقد اليوم في الأردن يأتي لإيصال رسالة واضحة عما يحدث في العراق “..مؤكدا في القول ذاته على أنه لا يوجد دور بري للتحالف الدولي في العراق.

ووصف العبيدي لقاءه اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ب”الإيجابي” ، منوها بأن الملك عبدالله الثاني أبدى استعداده لمحاربة الإرهاب كما أنه تم التطرق للتعاون العسكري.

ولفت وزير الدفاع العراقي إلى أن المناطق المحررة تعرضت إلى دمار كبير ، داعيا المجتمع الدولي إلى تنشيط مقترح صندوق الإعمار الذي اقترحه العراق ، قائلا “طلبت خلال لقائي الملك عبدالله الثاني اليوم دعمه لهذا المقترح”.

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