طبيب تجميل مادونا "بارون البوتوكس" ينتحر

أقدم طبيب التجميل الشهير Fredric Brandt، الاختصاصي في الأمراض الجلدية، على الانتحار في ولاية فلوريدا الأميركية.

وجاء في تقرير الشرطة عن تفاصيل الحادث أنه عثرعلى Fredric ، البالغ من العمر 65 عاماً، مشنوقاً بسلك ومنشفة حول عنقه.

وجاءت هذه الخطوة بسبب استياء الطبيب الذي اشتهر بلقب "بارون البوتوكس"، من تصويره بطريقة ساخرة في برنامج تلفزيوني.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الطبيب أنه كان يقضي وقته في ممارسة عمله كطبيب بين نيويورك وميامي، وعلاج مشاهير من بينهم: Madonna و Kelly Ripa و Joy Behar، إلا أنه كان يعاني من حالة اكتئاب حادة، وكان يخضع للعلاج قبل الانتحار عند طبيب نفسي.

وقد شكل خبر وفاته صدمة كبيرة لمحبيه، خاصة المشاهير، فاشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم التعازي ونشر صوره.

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