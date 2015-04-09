لماذا غيّرت الــ MBC اسم مسلسل"امس احبك وباجر وعقبه" إلى " صديقاتي العزيزات"؟

ما أن بدأت قناة إم بي سي في عرض مسلسل" أمس احبك وباجر وعقبه" الذي تغير اسمه إلى " صديقاتي العزيزات " وعرضه مؤخراً، حتى طفت على السطح مشكلات العمل التي كانت راكدة قبل فترة لعل أبرزها ما يتعلق بتغيير اسم المسلسل مما أثار ضجة كبيرة تسببت في تكهن البعض بنشوب خلاف خفي بين الجهة المنتجة متمثلة في المنتج الفنان باسم عبد الامير وإدارة القناة ، غير أن عبد الأمير وفي تصريح خاص إلى " سيدتي نت" أكد أنه لا خلاف مع المحطة وأن تغيير اسم السلسل يعدّ حقاً أصيلاً لهم عقب تسليمه العمل كاملاً وقال: " أي تغيير في أسماء الأعمال الدرامية التي ينتجها عقب تسليمها إلى الفضائيات فإنه من شأن إدارة تلك المحطات لأنها جهة العروض والمسؤولة عن ذلك".

من جهة أخرى أكد باسم أنه يتابع حالياً تصوير مسلسل " في عينيها أغنية" هو من إنتاج "المجموعة الفنية"، تأليف الإماراتي محمد حسن أحمد، ويتناول عدة قضايا اجتماعية بشكل جريء، ومن إخراج وبطولة هيا عبد السلام إلى جانب الفنانين فؤاد علي. ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيماء علي وليلى عبدالله ومحمد صفر وآخرين.

وأيضاً سيتواجد باسم خلال رمضان المقبل بمسلسل "حرب القلوب" من تأليف إيمان سلطان وإخراج الإماراتية نهلة الفهد وبطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم: خالد أمين وفاطمة الصفي وفهد البناي ومحمد العلوي خلاف وجود الفضالة وبثينة الرئيسي، وقال إن العملين يقدمان أفكاراً درامية جديدة وقصصاً متنوعة ما بين الاجتماعية والرومانسية في قوالب برّاقة تخطف أنظار المشاهدين خلال الموسم الدرامي المقبل ، مشيداً بالتعاون مع نخبة من نجوم الدراما الخليجية هذا العام ومعرباً عن سعادته بالروح السائدة في لوكيشنات التصوير .

وفي سياق مختلف تواترت أخبار عن استياء الفنان خالد البريكي والفنانة هبة الدري من ترتيب اسميهما على تتر مسلسل " صديقاتي العزيزات ". هذا وقد التزم الجميع الصمت تجاه الأمر.

يذكر أن المجموعة الفنية للمنتج باسم عبد الأمير تباشر حالياً التحضير لعمل مسرحي جديد سيعرض خلال عيد الفطر المقبل من بطولة الفنانة هيا عبد السلام ونخبة من النجوم الشباب.