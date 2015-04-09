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وفاة الممثل جيفري لويس عن 79 عاماً

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الأربعاء 08-04-2015 15:59

توفي الممثل Geoffrey Lewis عن عمر ناهز الـ 79 عاماً، نتيجة أسباب طبيعية في منزله في وودلاند هيلز كاليفورنيا .

 

Geoffrey ، وهو والد الممثلة الشهيرة Juliette Lewis، اشتهر من خلال تقديمه سلسلة أفلام Clint Eastwood.

 

وشارك في الكثير من الأعمال من بينها: High Plains Drifter و Thunderbolt and Lightfoot و Any Which Way But Loose وBronco Billy وPink Cadillac وMidnight in the Garden of Good and Evil .

 

كما أدّى أدواراً لافتة يذكر منها: Pink Caillac و Midnight In The Garden Of Good And Evil.

 

عام 1980 ،تلقى ترشيحاً لجائزة Golden Globe عن دوره في المسلسل التلفزيوني Flo.

 

يذكر أن Geoffrey Lewis كان يعيش مع زوجته Paula Hochhalter وابنته Juliette إضافة إلى 9 أولاد آخرين .

 

 

 

 

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