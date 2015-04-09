يسرا اللوزي في بيروت لأجل" تشيللو"

تتواجد الممثلة يسرا اللوزي في بيروت من أجل تصوير مشاهدها في مسلسل " تشيللو"، وقد اصطحبت يسرا ابنتها معها المولودة حديثاً حتى تقوم بمتابعتها خاصة أنها في الشهور الثلاثة الأولى من عمرها.

المسلسل تدور أحداثه في أجواء رومانسية مشحونة بالدراما، حول عازفة تشيللو شهيرة تجد نفسها في حالة صراع في مشاعرها نحو رجلين تكنّ لكل منهما عاطفة جميلة.

المسلسل من بطولة تيم حسن ويسرا ونادين نجيم وكارمن لبس ويوسف الخال وإخراج سامر البرقاوي الذي انتهى من ما يقرب من نصف المشاهد الخاصة بالمسلسل وسيقوم بعرضه خلال شهر رمضان.