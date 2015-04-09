أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

يسرا اللوزي في بيروت لأجل" تشيللو"

Google+ Print
يسرا اللوزي في بيروت لأجل" تشيللو" يسرا اللوزي في بيروت لأجل" تشيللو"

الأربعاء 08-04-2015 18:17

تتواجد الممثلة يسرا اللوزي في بيروت من أجل تصوير مشاهدها في مسلسل " تشيللو"، وقد اصطحبت يسرا ابنتها معها المولودة حديثاً حتى تقوم بمتابعتها خاصة أنها في الشهور الثلاثة الأولى من عمرها.
المسلسل تدور أحداثه في أجواء رومانسية مشحونة بالدراما، حول عازفة تشيللو شهيرة تجد نفسها في حالة صراع في مشاعرها نحو رجلين تكنّ لكل منهما عاطفة جميلة.
المسلسل من بطولة تيم حسن ويسرا ونادين نجيم وكارمن لبس ويوسف الخال وإخراج سامر البرقاوي الذي انتهى من ما يقرب من نصف المشاهد الخاصة بالمسلسل وسيقوم بعرضه خلال شهر رمضان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي