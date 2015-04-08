جنوب سيناء تنهى استعداداتها لـ"شم النسيم".. و65% نسبة الإشغال

أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع بمختلف المدن حيث قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء رفع الاستعداد فى أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية إلى الدرجة القصوى وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ وفتحها مجانًا أمام المواطنين وزوار المحافظة، فى شم النسيم.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة بديوان عام المحافظة ومديرية التموين لتلقى شكاوى المواطنين مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال العامة بالاشتراك مع الطب البيطرى والصحة حيث ستقوم الحملات بسحب عينات من مختلف أنواع الأغذية من الأسماك الطازجة والمملحة والرنجة لتأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها.

وقال اللواء محمود عيس السكرتير العام للمحافظة إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمبنى الديوان العام المحافظة بطور سيناء متصلة بعدد 8 غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية بالمدن لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين ومواجهة أية أعطال فى المرافق والخدمات.

وقال سكرتير عام المحافظة إن نسبة الإشغالات 65% خلال هذه الأيام وتزاد الأيام المقبلة كما تشهد مدينة شرم الشيخ تدفقًا كبيرًا من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة إلى السياحة الداخلية للمصريين للاحتفال بأعياد الربيع وإقامة الحفلات.

فيما أكد علاء خريبة مدير عام مديرية التموين أن المجمعات الاستهلاكية طرحت كميات كبيرة من الأسماك المملحة فى عدة مدن بالإضافة للأسماك الطازجة بأسعار مخفضة من أسماك البورى وقد تقرر إلغاء إجازات مفتشى التموين على مستوى المحافظة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومواجهة الباعة الجائلين بالحدائق العامة والشواطئ.

وأضاف خربية أن المديرية تتابع أولاً بأول أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود وذلك نتيجة لزيادة الطلب عليها خلال تلك الفترة وزيادة حركة السفر والوصول إلى المدن المحافظة السياحية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله كيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إنه تم وقف إجازات الأطباء وهيئات التمريض بمتشفيات مدن المحافظة خلال فترة شم النسيم وتوفير جميع الأدوية من الأمصال فى أقسام الاستقبال المواجهة أى ظروف طارئ بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والشواطئ العامة بالمحافظة.

فيما أكد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء تعزيز الخدمات المروية وتكثيف الأكمنة بمداخل المحافظة وخارجها بالإضافة إلى الخدمات المرورية بمنطقة خليج نعمة والمناطق السياحية بمدن شرم الشيخ وطور سيناء ودهب ونويبع وراس سدر، وزيادة أجهزة الرادار على الطرق بالمحافظة لضبط المخالفين للسرعة والمخالفين لقواعد المرور على الطرق السريعة.