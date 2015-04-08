محافظ الإسماعيلية يناقش مع رئيس وأعضاء نقابة المهندسين تفعيل دورهم

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أهمية تفعيل دور نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، وإسهاماتها بالمشاركة فى المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها من أجل خدمة البيئة والمجتمع الإسماعيلى، من خلال دعم التعاون فيما بين المحافظة والنقابة.

جانب من اللقاء

>جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مع وفد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية، برئاسة الدكتور مهندس عطية عارف، نقيب مهندسى الإسماعيلية، وعميد كلية الهندسة، وبحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد، والدكتور مهندس سيد حجازى، رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

نقيب المهندسين يكرم المحافظ

>أكد الدكتور المهندس عطية عارف، نقيب مهندسى الإسماعيلية، أن النقابة بكل ما لديها من إمكانيات وخبرات وكفاءات ومهندسين استشاريين فى مختلف التخصصات لا تألوا جهدًا فى تقديم كافة الخدمات والاستشارات الهندسية للمحافظة وتوابعها من الأجهزة التنفيذية، كما أكد أن النقابة بكامل أعضائها تسعى جاهدة للحفاظ على الهوية الجمالية لمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد والتجهيز لتنظيم مؤتمر خاص للنقابة تحت عنوان "الإسماعيلية الماضى والحاضر والمستقبل والرؤية المستقبلية للمحافظة" بمشاركة كافة الجهات المعنية والذى يهدف إلى الحفاظ على الهوية الجمالية للإسماعيلية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر آخر لعرض رؤية النقابة فيما يتعلق بالمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس.

المحافظ يكرم النقيب

>وأشار المهندس وليد فؤاد، عضو مجلس إدارة النقابة، ورئيس قطاع اللجنة الاستشارية ومزاولة المهنة، إلى استثمار دور اللجنة الاستشارية الفنية فى خدمة مشروعات التنمية بالمحافظة مع وضع آلية ومنظومة خاصة لتفعيل العلاقة بين النقابة ومديرية الإسكان مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل تطبيق القوانين.



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صور جماعية لأعضاء النقابة مع المحافظ