المدارس الحكومية تحصد المراكز الأولى فى ابتدائية وإعدادية الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية عقب الانتهاء من عمليات الرصد الخاص بكل مرحلة واحتلت المدارس الحكومية نصيب الأسد فى الترتيب، كما احتلت البنات المراكز الأولى فى المرحلتين وجاءت النتائج كالتالى:

فى المرحلة الابتدائية: لينا أحمد محمد مدرسة المنار الخاصة 299.4 وأنجى إميل مسعود القنطرة شرق بمجموع 299.3 وخلود خالد عبد العزيز المجمع التعليمى بمجموع 299.25 ورضوى طه محمد السيد مدرسة محمد عزت عادل بمجموع 299.125 وشيماء جمال دياب مدرسة سعد بن أبى وقاص بالقصاصين بمجموع 299.1 وسارة مجدى عبد الرحمن مدرسة فايز سلامة بمجموع 299.05 وإنجى عاطف فخرى محارب مدرسة فنارة المؤسسة فايد بمجموع 299.05 ومحمد محسن أحمد شحاتة مدرسة آمون الخاصة بمجموع 299 ومارى جرجس فخرى بخيت مدرسة الفرنسسيكان بمجموع 299 وتسبيح سيد عبد النبى محمد مدرسة فايز سلامة بمجموع 299 وعمر أيمن محمود الخضرى المجمع التعليمى بمجموع 298.96 وزياد محمد حسن عبد الرازق مدرسة السلام التجريبية بمجموع 298.96.

وفى المرحلة الإعدادية، حصلت رنا عبد العزيز على إبراهيم مدرسة المحسمة الإعدادية بمجموع 298.5 ومحمد محمود فارس عبد الخالق مدرسة الطائف التجريبية لغات بمجموع 298.5 وأحمد محمد السعيد مدرسة آمون الخاصة بمجموع 297.5 وعمر ياسر محمد مدرسة هيئة قناة السويس عربى بمجموع 296.5 وتسنيم رضا عبد العزيز شحاتة المجمع التعليمى عربى بمجموع 296.5 ونورهان عامر إبراهيم الدسوقى مدرسة آمون الخاصة بمجموع 296 ومنة الله محمد عبده باشا مدرسة صفية زغلول ع بنات بمجموع 296 ونادين محمد السيد عادل مدرسة المنار الخاصة لغات بمجموع 296 وسلمى أحمد على على المجمع التعليمى لغات بمجموع 296 ومريم عصام الدين طه أحمد مدرسة صفية زغلول بنات بمجموع 296.

وقال محمود الكيلانى، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، إن محافظ الإسماعيلية اللواء جمال إمبابى سيقوم بتكريم أوائل المرحلتين الابتدائية والإعدادية فى الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة فى حضور أولياء الأمور، حيث وجهت المديرية الدعوة إليهم لحضور اعتماد النتيجة وحفل التكريم.