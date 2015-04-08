ننشر أسماء ضحايا سقوط قذيفة على منزل بشمال سيناء

أعلن مصدر طبى بشمال سيناء عن وصول جثة سيدة وطفل و6 مصابين لمستشفيات العريش والشيخ زويد، إثر سقوط قذيفة على منزل بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح المصدر أن الجثتين للسيدة جندية سليمان سالم"، 30 سنة، وطفل" سنتان، مجهول الاسم والهوية.
- استشهاد سيدة وإصابة 6 أشخاص إثر سقوط قذيفة على منزل بسيناء
وأوضح المصدر أن الجثتين للسيدة جندية سليمان سالم"، 30 سنة، وطفل" سنتان، مجهول الاسم والهوية.
>وقد أصيب 6 آخرون وهم: خضرة صابر سالم، 30 سنة، رشا سعيد عودة، 35 سنة، صديق عايش سالم، 12 سنة، أحمد صالح سلامة، 30 سنة، رشا صالح سلامة، 11 سنة، محمد ياسر سليمان، 5 سنوات.
- استشهاد سيدة وإصابة 6 أشخاص إثر سقوط قذيفة على منزل بسيناء
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