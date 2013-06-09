هل تأخر سن الزواج يسبب مشكلات بالحمل والولادة؟؟

أرسلت قارئة تقول: أنا متزوجة منذ ما يقرب من عام وعمرى 32 سنة، ولم يحدث حمل حتى الآن، وعلمت أن المرأة عندما تخطئ سن الــ30 تفقد قدرتها على الحمل، خاصة أن لم يسبق لها الحمل من قبل، وهل هناك فترة حرجة تصل لها المرأة لا تستطيع الحمل بعدها؟؟

تجيب الدكتورة هبة خالد، أخصائية النساء والتوليد، لا شك أن عمر المرأة يؤثر عليها، خاصة فترة الحمل والمرأة، فى إمكانها الحمل والإنجاب إلى فترة انقطاع الطمث، لكن مع تقدم العمر يصبح الحمل بالنسبة للمرأة صعبًا وتحتاج فيه إلى رعاية خاصة، ولكن بالنسبة لسؤال القارئة فإنه على الرغم من أن عمرها كبير 32 عاما إلا أنها لم تصل بعد للمرحلة الحرجة، التى قد تسبب لها مشاكل بالحمل ولكن قد تكون هناك مشاكل بسيطة، ويمكن حلها مع طبيبها المعالج.

أما عن الفترة العمرية الأصعب، التى تواجهها المرأة عند الحمل فهى الفترة العمرية فوق الــ35 عاما، وخاصة تلك التى لم يسبق لها الحمل من قبل، وتحتاج المرأة فى ذلك الوضع إلى رعاية صحية مكثفة ومتابعه بشكل دورى، حيث إن نسبة حدوث الإجهاض لسيدات كبار السن تكون أكبر.. فضلا عن أن وزن الطفل يكون أكبر نسبيا عند الحوامل فوق سن الـ 40 سنة.