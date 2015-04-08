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داعش تعدم صحفيا عراقيا يعمل لحساب قناة تلفزيونية محلية جنوبى الموصل

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داعش تعدم صحفيا عراقيا يعمل لحساب قناة تلفزيونية محلية جنوبى الموصل داعش تعدم صحفيا عراقيا يعمل لحساب قناة تلفزيونية محلية جنوبى الموصل
ذكر سكان محليون اليوم الاربعاء أن تنظيم "داعش" نفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق صحفى عراقى يعمل لحساب محطة تلفزيون محلية فى مدينة الموصل .

وأوضح السكان ان"عناصر تنظيم داعش اقدمو على اعدام الصحفى احمد محمود الصفار الذى يعمل لحساب محطة تلفزيون " الموصل " منذ العام 2006 رميا بالرصاص بعد أن اقرت المحكمة الشرعية للتنظيم اعدامه بالحال فى وسط ساحة خصصت للإعدام فى المدينة بعد اعتقاله منتصف شهر اغسطس الماضى وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي".
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