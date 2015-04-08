تعيين موجهون جدد لتعليم السويس ورؤساء لإدارة شمال وجنوب بالمحافظة

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس قرار اللواء العربي السروي محافظ السويس ، بتعيين عمر بن الخطاب مديراً لإدارة جنوب التعليمية ، وعيوشة عبد العزيز وكيلاً للإدارة نفسها ، كما اعتمد قرار تعيين رؤوف عياد وكيلاً لإدارة شمال التعليمية .

كما وافق وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس على تعيين دفعة جديدة من الموجهين ، و الموجهين الأوائل ، و العامين فى مختلف تخصصات التدريس ، داعياً جهات الاختصاص إلى سرعة تنفيذ القرار .

وكانت مديرية التربية و التعليم ، قد عقدت مطلع العام الحالى مقابلات شخصية لشغل وظائف توجيهية ، ومناصب قيادية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بجميع التخصصات .