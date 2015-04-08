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تعيين موجهون جدد لتعليم السويس ورؤساء لإدارة شمال وجنوب بالمحافظة

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تعيين موجهون جدد لتعليم السويس ورؤساء لإدارة شمال وجنوب بالمحافظة تعيين موجهون جدد لتعليم السويس ورؤساء لإدارة شمال وجنوب بالمحافظة

مدير ووكيل ادارة الجنوب ومدير ادارة الشمال

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس قرار اللواء العربي السروي محافظ السويس ، بتعيين عمر بن الخطاب مديراً لإدارة جنوب التعليمية ، وعيوشة عبد العزيز وكيلاً للإدارة نفسها ، كما اعتمد قرار تعيين رؤوف عياد وكيلاً لإدارة شمال التعليمية .

كما وافق وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس على تعيين دفعة جديدة من الموجهين ، و الموجهين الأوائل ، و العامين فى مختلف تخصصات التدريس ، داعياً جهات الاختصاص إلى سرعة تنفيذ القرار .

وكانت مديرية التربية و التعليم  ، قد عقدت مطلع العام الحالى مقابلات شخصية لشغل وظائف توجيهية ، ومناصب قيادية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بجميع التخصصات .

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