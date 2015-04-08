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هاكرز ينتحل شخصية سفير أمريكا بلبنان ويطلب أموالاً مقابل توظيف لبنانيين

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هاكرز ينتحل شخصية سفير أمريكا بلبنان ويطلب أموالاً مقابل توظيف لبنانيين هاكرز ينتحل شخصية سفير أمريكا بلبنان ويطلب أموالاً مقابل توظيف لبنانيين
قالت السفارة الامريكية اليوم الاربعاء أن محتالين على الانترنت انتحلوا شخصية السفير الامريكى لدى لبنان وحاولوا خداع الشعب اللبنانى للحصول على أموال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى وتقديم وعود لهم بوظيفة فى الامم المتحدة مقابل ارسال اموال.

وفى بيان يحمل عنوان "السفير لا يريد أموالكم" حذرت السفارة من أن المحتالين اتصلوا بالناس عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووجهوا لهم دعوة للتواصل مع السفير ديفيد هيل.

وكانوا يتلقون تعليمات بعد ذلك بارسال أموال إلى مكتب فى لندن يطلق عليه سفير النوايا الحسنة فى الامم المتحدة.

ويضم سفراء النوايا الحسنة بالامم المتحدة نجوم سينما ومطربين وشخصيات رياضية.

وقال البيان أن "السفير هيل لا يقم بأى تعيينات فى الامم المتحدة ولن يطلب أموالا من أشخاص".

وأضاف البيان أن المحتالين ارسلوا رسائل بريد الكترونى يطالبون فيها بأتعاب للتعامل مع وثائق تأشيرات الهجرة وتصاريح العمل.
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