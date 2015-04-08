ضباط مكافحة الإرهاب يحققون فى مقتل شيخ سورى فى لندن

تولى ضباط مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، التحقيق فى جريمة قتل ‏شيخ سورى معارض عثر على جثته يوم أمس فى شمال غرب لندن.‏

وعثرت الشرطة على عبد الهادى عروانى مصابا بطلقات نارية فى صدره توفى على إثرها ‏قبل نقله إلى المستشفى فى منطقة ويمبلى فى شمال غرب لندن.‏

ويحمل عروانى /48 عاما/ - معارض سورى - الجنسية البريطانية، ويعيش فى غرب لندن، ‏حيث كان إماما لمسجد فى منطقة "أكتون" فى غرب العاصمة.، وقالت شرطة سكوتلاند يارد إن التحقيق لا يزال فى مراحله المبكرة، مشيرة إلى أنها لا ‏تستبعد أى دافع وراء مقتله. واضافت انه "سيتم تشريح الجثة يوم غد الخميس".‏

وبحسب عائلة الشيخ عرواني، فإن الشرطة لا تزال تعتبر عملية القتل "جريمة غامضة"، ‏حيث لم تعلن بعد عن أسباب الاغتيال، وإن كانت لأسباب سياسية أو عنصرية، أو لأسباب ‏جنائية.‏

>وقالت شرطة لندن أمس إنها تلقت بلاغا من الاسعاف بوجود رجل ينزف متأثرا برصاصة ‏استقرت فى جسده.‏

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