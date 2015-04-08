ضباط مكافحة الإرهاب يحققون فى مقتل شيخ سورى فى لندن

تولى ضباط مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، التحقيق فى جريمة قتل شيخ سورى معارض عثر على جثته يوم أمس فى شمال غرب لندن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبحسب عائلة الشيخ عرواني، فإن الشرطة لا تزال تعتبر عملية القتل "جريمة غامضة"، حيث لم تعلن بعد عن أسباب الاغتيال، وإن كانت لأسباب سياسية أو عنصرية، أو لأسباب جنائية.
وعثرت الشرطة على عبد الهادى عروانى مصابا بطلقات نارية فى صدره توفى على إثرها قبل نقله إلى المستشفى فى منطقة ويمبلى فى شمال غرب لندن.
ويحمل عروانى /48 عاما/ - معارض سورى - الجنسية البريطانية، ويعيش فى غرب لندن، حيث كان إماما لمسجد فى منطقة "أكتون" فى غرب العاصمة.، وقالت شرطة سكوتلاند يارد إن التحقيق لا يزال فى مراحله المبكرة، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أى دافع وراء مقتله. واضافت انه "سيتم تشريح الجثة يوم غد الخميس".
وبحسب عائلة الشيخ عرواني، فإن الشرطة لا تزال تعتبر عملية القتل "جريمة غامضة"، حيث لم تعلن بعد عن أسباب الاغتيال، وإن كانت لأسباب سياسية أو عنصرية، أو لأسباب جنائية.
>وقالت شرطة لندن أمس إنها تلقت بلاغا من الاسعاف بوجود رجل ينزف متأثرا برصاصة استقرت فى جسده.
>