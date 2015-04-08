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مسئول حكومى سورى يشيد بحوار جلسات الحوار الثانية للمعارضة بموسكو

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مسئول حكومى سورى يشيد بحوار جلسات الحوار الثانية للمعارضة بموسكو مسئول حكومى سورى يشيد بحوار جلسات الحوار الثانية للمعارضة بموسكو
أعلن الدكتور بشار الجعفرى، رئيس وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، عن اللقاء التشاورى السورى السورى الثانى فى موسكو أنه جرى، اليوم الأربعاء، تبادل مثمر وجدى وعميق للآراء والأفكار بين المشاركين فى لقاء موسكو التشاورى الثانى.

وقال الدكتور الجعفرى، فى تصريح لوكالة الأنباء السورية اليوم، إن تبادل الآراء والأفكار توج فى نهايته باقتراحات قدمها وفد ، معربا عن تمنيه أن يتم التفاهم عليها غداً بعد أن تقوم الأطراف الأخرى من المعارضات بدراستها والموافقة عليها ومن ثم نعتمدها غداً كبعض المخرجات للبندين الأول والثانى من جدول الأعمال.

وكان الجعفرى ألقى كلمة فى الجلسة الأولى مع شخصيات من المعارضة السورية استهلها بموافقة الحكومة السورية على جدول الأعمال المقدم من الميسر البروفيسور الروسى فيتالى نعومكين وفقا للتسلسل الوارد فيه.

وانتهت مساء اليوم جلسات اليوم الأول من محادثات الجولة الثانية من اللقاء التمهيدى التشاورى السورى السورى الثانى فى موسكو، بين وفدى حكومة الجمهورية العربية السورية وشخصيات المعارضة السورية.
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