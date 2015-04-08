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ضبط 300 طن سردين منتهى الصلاحية فى مركز فارسكور بدمياط

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ضبط 300 طن سردين منتهى الصلاحية فى مركز فارسكور بدمياط ضبط 300 طن سردين منتهى الصلاحية فى مركز فارسكور بدمياط
شن رجال قسم مباحث ، برئاسة الرائد تامر الحفناوى، بالاشتراك مع مفتشى التموين والصحة بحملة أسفرت عن ضـبط الآتـى: السيارة رقم ط ع ر 4358 محملة بـ27 أسطوانة غاز منزلية ممتلئة سعة الواحدة 12.5 كجم قيادة أحمد محمد .ا سن 34 سائق ومقيم بدائرة مركز المنزلة، دقهلية، وذلك أثناء تواجدها بدائرة مركز فارسكور.

وبسؤاله اعترف أنه قام بتجميعها من المستودعات بدائرة المحافظة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بمحل إقامته بأزيد من السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7133 جنح مركز شرطة فارسكور لسنة 2015م.

وكذلك ضبط كمية ( 300 ) كيلو جرام سردين منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك
>الآدمى داخل محل أسماك بمدينة فارسكور دائرة مركز فارسكور ملك عبدالله السعيد .م.ا سن 38 ومقيم بذات الناحية.. وتحرر عن ذلك المحضر 7132 جنح مركز فارسكور لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت إعدام كمية السردين المضبوطة حفاظًا على صحة المواطنين.

وتم سحب (3) عينات من سردين مملح من بعض المحلات للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين،كما تم ضبط قضيتى عدم حمل شهادة صحية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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مصر 365

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