أحمد أبو هشيمة: واجبنا مساعدة المجتمع وكرامة الفقراء من كرامتنا

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، تعليقًا على مبادرته فى إعادة إعمار 20 قرية الأكثر احتياجًا فى مصر : إن "ما قمت به من تنمية للقرى الأكثر فقرًا واجب علينا ولا نحتاج عليه شكر وهذا شرف لى، فكرامة هؤلاء الناس من كرامتنا كمصريين".

وأضاف أبو هشيمة فى مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامى أحمد موسى، أن تنفيذ البنية التحتية فى 20 قرية كانت عملية صعبة جدًا لكن القائمين على التنفيذ تجاوزوا تلك المصاعب من أجل المواطنين.

وتوجه أبو هشيمة بالشكر لجمعية الأورمان لما قامت به من دور كبير فى تحديد الأسر الأكثر احتياجًا والمستحقين لحصول على رؤوس الماشية والإعانات الشهرية.