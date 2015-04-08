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بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للتاسعة مساءً

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بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للتاسعة مساءً بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للتاسعة مساءً
يقدم لكم “اليوم السابع” أهم الأخبار حتى الساعة التاسعة من مساءً اليوم الأربعاء فى نشرة اليوم السابع المصورة.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

محلب يشهد توقيع اتفاقية تركيب 3 ملايين كشاف إنارة بالشوارع

النائب العام يحيل 379 متهماً إخوانيا فى اعتصام النهضة للجنايات

الأموال العامة تلقى القبض على “المستريح” لاتهامه بالنصب على المواطنين

اليوم السابع” تطلق مبادرة “حط فلوسك فى البنوك” لدعم الاقتصاد.

وزير الرى: توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مبادئ وثيقة سد النهضة

التعليم تعلن وضع آليات جديدة للقضاء على الغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية

زكريا يُنقذ الأهلى من السقوط أمام الإسماعيلى فى البحر الأحمر

القرعة تخدم الفراعنة فى مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2017

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مصر 365

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