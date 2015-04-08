"الأرصاد": اضطراب الأحوال الجوية حتى الأحد وانخفاض درجات الحرارة السبت

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بشكل ملموس بداية من الساعات الأولى من يوم الخميس على شمال البلاد، و يمتد ذلك الانخفاض تدريجياً حتى وسط الصعيد، على أن يمتد لاحقاً نحو جنوب الصعيد مساء نفس اليوم مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة بدأت مع نهاية اليوم الأربعاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة انخفاضها يومى الجمعة والسبت، لتسجل قيمًا أقل من معدلاتها الطبيعية بشكل كبير، فيما يمكن وصفه بالموجة الباردة (بالنسبة للتوقيت الذى تأتى فيه)، حيث ينتظر أن تصل الحرارة العظمى على بعض المدن الساحلية الى 16 درجة مئوية فقط، و تتراوح من 17 الى 19 درجة على المناطق الشمالية وصولًا للقاهرة، و تكون حول أوائل العشرينات فى مدن الصعيد.

وخلال الفترة الممتدة من الجمعة الى الأحد، ترتفع فرص الأمطار على سواحلنا الشمالية، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانًا، مع فرصة لامتداد الأمطار لبعض مناطق الوجه البحرى، وربما القاهرة.

ومع نشاط الرياح، ينصح خبراء الطقس بتعليق الأنشطة البحرية فوق البحر المتوسط، الذى سيضطرب تمامًا غداً الخميس و يكون غير ملائم للأنشطة البحرية، على ان يمتد ذلك الاضطراب ايضًا الى البحر الأحمر و خليج السويس، وأيضاً المسافرين على الطرق الصحراوية بتوخى الحذر أثناء القيادة بسبب شدة الرياح.

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