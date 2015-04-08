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محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مجمعين صناعيين جنوب وغرب المحافظة

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محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مجمعين صناعيين جنوب وغرب المحافظة محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مجمعين صناعيين جنوب وغرب المحافظة

إجتماع اليوم

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد إجتماعاً مع ممثلي وزارة البترول ، والشركة القابضة للكيماويات ، ومنظمة العمل الدولية ، ورئيس جمعية مستثمري بورسعيد ، والتنفيذيين بالمحافظة ، وذلك لبحث سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق الاجتماعي بشأن إنشاء 58 مصنع جنوب بورسعيد علي مساحة 200 متر للقطعة الواحدة .

وأكد المحافظ بأن المحافظة تسعى فى الفترة الحالية لإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين ، وتسهيل كافة الاجراءات عليهم ، بما يؤدى إلى جذب المزيد من الإستثمارات بالمحافظة بشكل يؤدى إلى رفع معدلات النمو الإقتصادي ، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، ودراسة تنفيذ بعض المشروعات الإستثمارية الهامة بالمحافظة ، والتي تساهم بقدر كبير في مسيرة التنمية بالمحافظة في كافة المجالات .

وأشار نصر الدين بأنه يسعي إلي إستفادة أكبر عدد ممكن من الشباب بالمشروع ، مشيراً بأن المحافظة سوف تتولي تمويل بناء الإنشاءات علي أن يقوم الصندوق الإجتماعي بتوفير المعدات والآلات ، مؤكداً علي قيام هذه المشروعات علي عمل صناعات مغذيه للمصانع الكبري داخل المنطقة الصناعية ، وأضاف بأن جدية الشاب والعمل ، هي الفيصل في تملك المشروع .

وأضاف بأن تم الاتفاق مع جمعية المستثمرين علي ضرورة التنسيق مع الشباب ، لبحث ما تحتاجه المصانع من مغذيات بمواصفات معينة بدلاً من الإتجاه  للخارج ، حيث بلغ عدد المتقدمين حتي الآن للحصول علي هذه القطع إلي 691 متقدم ، قامت منظمة العمل الدولية بإعداد مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيلهم وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل .

وأشار المحافظ  بأنة بمجرد البدء الفعلي في تنفيذ المشروع سوف يتم الاتجاه إلي الغرب لبحث تفعيل البروتوكول الموقع مع الصندوق الإجتماعي ، والشركة القابضة للكيماويات ، لبحث إقامة 200 مصنع بالغرب علي مساحة 30 ألف فدان ، حيث تم تحديد إلتزامات كل جهة في المشروع  .

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