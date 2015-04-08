محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مجمعين صناعيين جنوب وغرب المحافظة

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد إجتماعاً مع ممثلي وزارة البترول ، والشركة القابضة للكيماويات ، ومنظمة العمل الدولية ، ورئيس جمعية مستثمري بورسعيد ، والتنفيذيين بالمحافظة ، وذلك لبحث سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق الاجتماعي بشأن إنشاء 58 مصنع جنوب بورسعيد علي مساحة 200 متر للقطعة الواحدة .

وأكد المحافظ بأن المحافظة تسعى فى الفترة الحالية لإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين ، وتسهيل كافة الاجراءات عليهم ، بما يؤدى إلى جذب المزيد من الإستثمارات بالمحافظة بشكل يؤدى إلى رفع معدلات النمو الإقتصادي ، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، ودراسة تنفيذ بعض المشروعات الإستثمارية الهامة بالمحافظة ، والتي تساهم بقدر كبير في مسيرة التنمية بالمحافظة في كافة المجالات .

وأشار نصر الدين بأنه يسعي إلي إستفادة أكبر عدد ممكن من الشباب بالمشروع ، مشيراً بأن المحافظة سوف تتولي تمويل بناء الإنشاءات علي أن يقوم الصندوق الإجتماعي بتوفير المعدات والآلات ، مؤكداً علي قيام هذه المشروعات علي عمل صناعات مغذيه للمصانع الكبري داخل المنطقة الصناعية ، وأضاف بأن جدية الشاب والعمل ، هي الفيصل في تملك المشروع .

وأضاف بأن تم الاتفاق مع جمعية المستثمرين علي ضرورة التنسيق مع الشباب ، لبحث ما تحتاجه المصانع من مغذيات بمواصفات معينة بدلاً من الإتجاه للخارج ، حيث بلغ عدد المتقدمين حتي الآن للحصول علي هذه القطع إلي 691 متقدم ، قامت منظمة العمل الدولية بإعداد مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيلهم وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل .

وأشار المحافظ بأنة بمجرد البدء الفعلي في تنفيذ المشروع سوف يتم الاتجاه إلي الغرب لبحث تفعيل البروتوكول الموقع مع الصندوق الإجتماعي ، والشركة القابضة للكيماويات ، لبحث إقامة 200 مصنع بالغرب علي مساحة 30 ألف فدان ، حيث تم تحديد إلتزامات كل جهة في المشروع .