لو عندك دوخة.. ممكن يكون سببها الترسبات الرملية فى الأذن

نشعر أحيانا بالدوخة وعدم الاتزان فى أوقات كثيرة دون العلم أنه من الممكن أن يكون وراء ذلك وجود بعض المشاكل الخاصة بالأذن من الترسبات الرملية وغيرها.

قال الدكتور يحيى محمد النجار طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حلوان التعليمى، إن الدوار الحركى هو تعرض الأشخاص لحدوث نوبات من الشعور بعدم الاتزان والتركيز فى الأشياء المحيطة به والإحساس بالدوار.

أسباب الإصابة بالدوار الحركى

تشخيص الدوار الحركى

>وأشار الدكتور يحيى قائلا: "هناك عدة أسباب مختلفة وراء الإصابة بالدوار الحركى أهمها":>1)التهابات الأذن الداخلية.>2)الإصابة بمرض اضطراب الاتزان الحركى الحميد الذى يصيب الأشخاص عند بلوغهم سن الأربعين والخمسين فى صورة نوبات من عدم الاتزان قد تستمر لعدة أيام نتيجة وجود بعض الترسبات الرملية داخل الأذن الداخلية.>3)التعرض للإصابة لبعض مضاعفات الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط.>4) الإصابة بالجلطة الدماغية.>وأضاف الدكتور يحيى: " فى حال الشعور بالدوار وعدم القدرة على الاتزان يجب الذهاب للطبيب المختص، لإجراء فحص الأذن طبيبا من خلال القيام بتوجيه بعض الأسئلة للتفريق بين الدوار الحركى والأسباب الأخرى لعدم الاتزان، كما أن فى بعض الحالات النادرة يستلزم الأمر إجراء آشعة مقطعية.

نصائح وإرشادات ضرورية يجب مراعاتها أثناء حدوث عدم الاتزان الحركى

>ويستكمل د. يحيى قائلا: "هناك بعض النصائح يجب على الأشخاص اتباعها عند التعرض لنوبات عدم الاتزان الحركى

وأهمها":

1)مراعاة التحرك بحرص أثناء النوبة.

>2)القيام بتمرينات الدوار الحركى التى يصفها الطبيب للمريض.

>3)تناول العلاج المناسب لعلاج سبب الدوار وكذلك الأدوية المثبطة للدوار.

>4) تجنب قيادة السيارة أو استخدام الأدوات الحادة أثناء نوبة الدوار حتى يسمح الطبيب لمريض باستخدامها نظرا لعدم انتظام توقيت نوبات الدوار.

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