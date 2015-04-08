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بالصور.. عقد شراكة إعلامية بين ” أون تي في ” و “دويتشه فيله”‎

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بالصور.. عقد شراكة إعلامية بين ” أون تي في ” و “دويتشه فيله”‎ بالصور.. عقد شراكة إعلامية بين ” أون تي في ” و “دويتشه فيله”‎

ممثلى ” اون تى فى ” و ” دويتشه فيله “

المراسل: شمس الدين مرتضى

رصدت عدسة وكالة أنباء أونا ، توقيع قناة ONTV ، ظهر اليوم الأربعاء ، شراكة إعلامية مع قناة ” دويتشه فيله ” الألمانية ، بفندق سوفتيل في مؤتمر صحفي كبير ، لتنفيذ برنامج ” جمع مؤنث سالم ” ، والذى تقدمه الإعلامية ريم ماجد، على شاشة قناة أون تي في .

ومن المقرر البدء في عرض البرنامج في الثاني من مايو المقبل ، ويقدم أسبوعيًا ، لمدة 30 دقيقة ، ويهدف إلى عرض نماذج نسائية من المجتمع المصري ، وتقوم الكاتبة مريم نعوم بكتابة الاسكريبتات الخاصة بالحلقات ، وتخرجه رشا الكردي .

ويذكر أن مجموعة قنوات أون تى فى كانت قد عقدت شراكات إعلامية فى السابق مع عدد كبير من الشبكات العالمية ، وعلى رأسها  ” بى بى سى “.

الجدير بالذكر أن برنامج ” جمع مؤنث سالم ” ، يعيد الإعلامية ريم ماجد إلى شاشة  ” أون تى فى ” ، مرة أخرى بعد فترة توقف ، بعد تقديمها برنامج  ” بلدنا بالمصري ” بنفس القناة .

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