بالصور.. عقد شراكة إعلامية بين ” أون تي في ” و “دويتشه فيله”‎

المراسل: شمس الدين مرتضى

رصدت عدسة وكالة أنباء أونا ، توقيع قناة ONTV ، ظهر اليوم الأربعاء ، شراكة إعلامية مع قناة ” دويتشه فيله ” الألمانية ، بفندق سوفتيل في مؤتمر صحفي كبير ، لتنفيذ برنامج ” جمع مؤنث سالم ” ، والذى تقدمه الإعلامية ريم ماجد، على شاشة قناة أون تي في .

ومن المقرر البدء في عرض البرنامج في الثاني من مايو المقبل ، ويقدم أسبوعيًا ، لمدة 30 دقيقة ، ويهدف إلى عرض نماذج نسائية من المجتمع المصري ، وتقوم الكاتبة مريم نعوم بكتابة الاسكريبتات الخاصة بالحلقات ، وتخرجه رشا الكردي .

ويذكر أن مجموعة قنوات أون تى فى كانت قد عقدت شراكات إعلامية فى السابق مع عدد كبير من الشبكات الإخبارية العالمية ، وعلى رأسها ” بى بى سى “.

الجدير بالذكر أن برنامج ” جمع مؤنث سالم ” ، يعيد الإعلامية ريم ماجد إلى شاشة ” أون تى فى ” ، مرة أخرى بعد فترة توقف ، بعد تقديمها برنامج ” بلدنا بالمصري ” بنفس القناة .