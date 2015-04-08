أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تفكك الأسرة والإجهاد والتوتر تهدد الأطفال بالبدانة

Google+ Print
تفكك الأسرة والإجهاد والتوتر تهدد الأطفال بالبدانة تفكك الأسرة والإجهاد والتوتر تهدد الأطفال بالبدانة
فى دراسة جديدة من نوعها، توصل علماء أمريكيون إلى أن السمنة فى مرحلة المراهقة قد تكون مرتبطة بالإجهاد والتوتر المزمن المتوارث من الأسرة.

فقد كشفت النتائج التى توصلت إليها جامعة "هيوستون" الأمريكية بالتعاون مع مركز أبحاث السمنة فى ولاية "تاكساس"، عن وجود علاقة بين التعرض الطويل الأجل إلى 3 أنواع معينة من الضغوطات الأسرة والطفل بالسمنة فى الوقت الذى يبلغ فيه الثامنة عشرة من عمره.

وعكف الباحثون على فحص هذه النقاط الثلاث – الإجهاد، تمزق الأسرة، الإجهاد المالى، واعتلال الصحة النفسية، وتطبيق تلك البيانات على أكثر من 4,700 مراهق ولدوا ما بين عامى 1975 و1990.

وأشارت المتابعة إلى أن الأسرة التى تعانى الإجهاد والتوتر على وجه التحديد التمزق الأسرى والضغوط المالية، على فترات متكررة طوال مراحل طفولة أبنائهم، كان ذلك مرتبطا بزيادة الوزن أو السمنة مع بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وتشير النتائج المتوصل إليها –المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "الطب الوقائى" على الإنترنت – إلى أن الذكور من المراهقين والإناث يستجيبوا بشكل مختلف إلى الإجهاد، ومن خلال معرفة أنواع مختلفة من الضغوطات التى تؤثر على زيادة الوزن فى مرحلة المراهقة، كان من الممكن تفصيل الخدمات الاجتماعية محددة ليتم تضمينها فى برامج الوقاية من السمنة.

وشدد الباحثون على ضرورة وضع استراتيجيات للمساعدة فى الضغوط العائلية خلال مرحلة الطفولة، لمساعدة الأطفال الحفاظ على وزن صحى فى مرحلة البلوغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365