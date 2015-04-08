د.خالد عمارة يكتب: ما هى العظام الصناعية؟

العظام الصناعية هى مواد مصنوعة من نفس المواد والبلورات التى تتكون منها العظام (هايدروكسى اباتيت)، وتستعمل فى تعويض بعض أنواع العظام المفقودة مثل العظام التى يتم إزالتها فى جراحة الأورام أو بعد حادث أو كسر، وهناك العديد من المصادر والأشكال لهذه العظام الصناعية، فمنها ما هو صناعى بالكامل ومنها ما هو مستخرج من بعض النباتات الطبيعية مثل الشعب المرجانية أو بعض المصادر الكلسية الطبيعية.

ويتم فى بعض الأنواع إضافة بعض المواد البروتينية لتشجيع تكاثر الخلايا العظمية مثل مادة المورفوجينيك بروتين وغيرها من المواد.

وأشكال العظام الصناعية تختلف، فمنها ما يوجد على هيئة بودرة أو حبيبات ومنها ما يوجد على هيئة قطع كبيرة، ويحدد جراح العظام المعالج النوع المناسب للاستعمال.

وتستعمل العظام الصناعية فى كبار السن مثل جراحة تغيير المفاصل لتعويض نقص العظام حيث إنه من غير المستحب استعمالها فى الشباب والأطفال، نظرًا لعدم توفر أبحاث طويلة المدى عن أغلب هذه الأنواع من العظام الصناعية، والتى فى جميع الأحوال لا تعطى نفس نسبة النجاح مقارنة بالعظام الطبيعية التى يمكن أخذها أو زراعتها من المريض نفسه مثل العظام القادمة من الحوض أو عظمة الشظية.

ومن عيوب بعض أنواع العظام الصناعية أنها تستثير بعض الالتهابات بسبب عدم تقبل الجهاز المناعى لها، ما يؤثر على التئام الجروح واحتمال حدوث التهاب أو تلوث بالجراحة.

ولا يزال مجال العظام الصناعية تحت التطوير والأبحاث لتحسين إمكانية صناعة أنسجة شبيهة بالعظام الطبيعية ويتقبلها جسم الإنسان وتكون لها نفس مواصفات العظام من ناحية القوة والتطور وإعادة التشكيل، ولا يكون لها مضاعفات على المدى الطويل.

الدكتور خالد عمارة يكتب: جراحة المفاصل الصناعية.. ما لها وما عليها