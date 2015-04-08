5 نصائح تحمى غضاريف رقبتك أهمها تغيير وضع الجلوس

يعانى البعض من الشعور بالآلام والإصابة بمشكلة فى غضاريف الرقبة، مما يعيق الحركة وينتج عنها حدوث بعض المضاعفات.

يقدم الدكتور عادل محمود أستاذ الأمراض الروماتيزمية بعض النصائح للأشخاص الذين يعانون من انزلاق غضروفى بالرقبة لتجنب حدوث مضاعفات، ومنها ضرورة الإقلال من حركة الجزء المصاب، وارتداء الرقبة، وعند الإصابة بالفقرات القطنية لابد من الراحة اليومية بالفراش لمدة أسبوعين حتى يتم الشفاء تماما.

يذكر د. عادل محمود أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانزلاق الغضروفى بالرقبة، فى حالة عدم الاستجابة للعلاج الدوائى وتأثر حركة المريض، فى هذه الحالة يتم اللجوء للتدخل الجراحى.

يشير أستاذ الأمراض الروماتيزمية إلى أنه يجب اتباع بعض النصائح للوقاية من الإصابة بغضاريف الرقبة، كالجلوس بطريقة صحيحة، ورفع الرقبة بطريقة مستقيمة، عدم الالتواء أو الحركة بشكل مفاجئ خاطئ، من الضرورى الحركة فى العمل وتغيير أوضاع الجلوس.

إرشادات يجب اتباعها بعد عمليات الانزلاق الغضروفى