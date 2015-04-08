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النيابة تستمع لـ149 ضحية وتبدأ التحقيق مع "المستريح" غدا

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النيابة تستمع لـ149 ضحية وتبدأ التحقيق مع "المستريح" غدا النيابة تستمع لـ149 ضحية وتبدأ التحقيق مع "المستريح" غدا
انتهى فريق نيابة الشئون المالية والتجارية، منذ قليل، برئاسة المستشار أسامة طنطاوى، وإشراف المستشار محمد فودة، المحامى العام للنيابات، من سماع أقوال 34 من ضحايا أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير بـ"المستريح" ليصل عدد من استمعت النيابة أقوالهم حتى الآن 149 ضحية استولى المتهم منهم على 36 مليون جنيه.

وأكد مصدر بنيابة الشئون المالية أن النيابة ستبدأ غدًا التحقيق مع المتهم بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه، مشيرًا إلى أن مباحث الأموال تحرر حاليًا محاضر الضبط تمهيدًا لعرضه على النيابة غدًا، كما تواصل غدًا استكمال سماع أقوال الضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "المستريح" اليوم تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه على ذمة القضية رقم 951 حصر جرائم اقتصادية وتوظيف أموال لسنة 2015 المتهم فيها بإيهام المواطنين بامتلاكه مشروعات وهمية والحصول على أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مغرية بالمخالفة للواقع والحقيقة.

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مصر 365