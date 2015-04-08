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مباحث التموين: مصادرة 2 طن رنجة وأسماك فاسدة قبل بيعها للمواطنين

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مباحث التموين: مصادرة 2 طن رنجة وأسماك فاسدة قبل بيعها للمواطنين مباحث التموين: مصادرة 2 طن رنجة وأسماك فاسدة قبل بيعها للمواطنين
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم مصادرة 2 طن أسماك ورنجة فاسدة قبل بيعها للمواطنين بمنطقة الجيزة والزاوية الحمراء، وتم تحرير محاضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت المعلومات قد وردت إلى اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن محاولة البعض الغش فى الأغذية، وتعمد بيع منتجات الأسماك المدخنة والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق ومنافذ التوزيع لضبط المخالفين.

وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة، خاصة فى ظل إقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة والرنجة خلال أيام أعياد شم النسيم، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين ستعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات أو فى الأموال المخصصة للدعم على أن يتم تحويله فورا للنيابة العامة، لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم فى حق الشعب.


>- "الداخلية" تشكل لجانا لتأمين نقل السلع المدعمة للمحافظات خلال أعياد شم النسيم.. مصادرة ١٤ ألف كيلو رنجة وأسماك فاسدة.. مدير مباحث التموين للمواطنين: "اطمئنوا لن نسمح بالتلاعب فى المنتجات"
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مصر 365

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