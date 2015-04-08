تأجيل محاكمة 47 متهمًا بقضية “اقتحام قسم التبين” لـ 27 إبريل من الشهر الجاري

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ، تأجيل محاكمة 47 متهمًا بقضية ” إقتحام قسم التبين ” ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ، إلى جلسة 27 أبريل الجارى ، لاستكمال سماع شهود الإثبات .

كما صرحت رئاسة المحكمة للدفاع ، بزيارة المتهمين مرة واحدة ، إلى جانب التصريح لأحد المتهمين بإجراء عملية جراحية ، فى الوقت الذى عدلت فيه المحكمة عملاً بحقها القانونى عن حبس” أحمد عبد الجيد ” المصور بقناة النيل للاخبار بالتلفزيون المصرى 24 ساعة ، على خلفية رنين هاتفه بجلسة اليوم .

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد ، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين ، بأمر الإحالة لعدد من التهم منها التجمهر ، والبلطجة ، والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين ، وإضرام النيران بمبنى القسم ، وحرق محتوياته ، ومحاولة تهريب السجناء، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون .

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين ، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين ، مما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء ، وإحتراق القسم ، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة .