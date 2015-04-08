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تأجيل محاكمة 47 متهمًا بقضية “اقتحام قسم التبين” لـ 27 إبريل من الشهر الجاري

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تأجيل محاكمة 47 متهمًا بقضية “اقتحام قسم التبين” لـ 27 إبريل من الشهر الجاري تأجيل محاكمة 47 متهمًا بقضية “اقتحام قسم التبين” لـ 27 إبريل من الشهر الجاري

ارشيفية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد فهمى ، تأجيل محاكمة 47 متهمًا بقضية ” إقتحام قسم التبين ” ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ، إلى جلسة 27 أبريل الجارى ، لاستكمال سماع شهود الإثبات .

كما صرحت رئاسة المحكمة للدفاع ،  بزيارة المتهمين مرة واحدة ، إلى جانب التصريح لأحد المتهمين بإجراء عملية جراحية ، فى الوقت الذى عدلت فيه المحكمة عملاً بحقها القانونى  عن حبس” أحمد عبد الجيد ” المصور بقناة النيل للاخبار بالتلفزيون المصرى 24 ساعة ، على خلفية رنين هاتفه بجلسة اليوم .

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد ، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين ، بأمر الإحالة لعدد من التهم منها التجمهر ، والبلطجة ، والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين ، وإضرام النيران بمبنى القسم ، وحرق محتوياته ، ومحاولة تهريب السجناء، وحيازة  أسلحة نارية وبيضاء ، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون .

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين ، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين ، مما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء ، وإحتراق القسم ، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة .

 

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