رئيس الوزراء العراقى: "المعركة القادمة" هى استعادة الأنبار

أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الاربعاء أن "المعركة القادمة" ستكون استعادة محافظة الانبار التى يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة منها، وذلك بعد نحو اسبوع من اعلان "تحرير" مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال العبادى خلال زيارته الاربعاء إلى قاعدة الحبانية العسكرية فى الانبار "وقفتنا ومعركتنا القادمة ستكون هنا من ارض الأنبار لتحريرها بالكامل وسننتصر فى الأنبار ونحررها من داعش كما انتصرنا فى تكريت"، وذلك بحسب بيان لمكتبه الاعلامى.

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