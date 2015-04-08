"فتح": سنقدم وثائق تدين مجرمى الحرب الإسرائيليين للجنائية الدولية

أكدت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمى أنها ستقدم كافة الوثائق اللازمة التى تدين مجرمى الحرب الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال القواسمى - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء - "سنقدم كافة الوثائق اللازمة التى تدين مجرمى الحرب الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالعدوان الأخير على قطاع غزة أم جرائم الاستيطان وغيرها، وسنكمل مشوارنا بالذهاب لكافة المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن لحماية شعبنا وحقوقه الثابتة، وبهدف إنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ عام 1967".

وأضاف أن القيادة ماضية فى توجهاتها السياسية التى أقرها المجلس المركزى فى اجتماعه الأخير، وأن العقوبات والتهديدات الإسرائيلية لن تفلح بالتأثير على توجهاتنا أو أن تخضع القرار الوطنى الفلسطينى المستقل.

وأشاد المتحدث باسم حركة فتح بصمود الشعب الفلسطينى بكافة قطاعاته، خاصة موظفى الحكومة الذين يتقاضون نصف رواتبهم تقريبا للشهر الرابع على التوالي، مثمنا فهمهم الوطنى للأهداف الإسرائيلية من وراء العقوبات الاقتصادية، والتحامهم مع القيادة فى أشرس وأشد معركة سياسية.

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