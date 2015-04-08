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المتحدث باسم "عاصفة الحزم": ميلشيات حوثية استسلمت للمقاومة فى عدن

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المتحدث باسم "عاصفة الحزم": ميلشيات حوثية استسلمت للمقاومة فى عدن المتحدث باسم "عاصفة الحزم": ميلشيات حوثية استسلمت للمقاومة فى عدن
كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك، "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، عن قادة عسكريين يمنيين تواصلوا مع الشرعية لإعلان الولاء، كما أن وحدات عسكرية فى مأرب اتصلت لتعلن دعمها الشرعية.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، إلى أن عددا من الميلشيات الحوثية سلموا أنفسهم للمقاومة فى عدن، محذرًا أنه سيتم ردع كل من سيبقى متحالفًا من الميليشيات الحوثية.

وأكد استمرار التحالف فى استهداف مخازن الذخيرة وصواريخ أرض- أرض، موضحًا أن اللجان الشعبية تحاصر المسلحين الحوثيين فى منطقة كريتر وسط مدينة عدن.
>وتابع أن شحنات الإغاثة الدولية وصلت إلى ميناء عدن لتقديم المساعدات للمتضررين، مشيرًا إلى أن التحالف ينسق مع الحكومة اليمنية واللجان الشعبية فى عدن لإدخال المساعدات وتوزيعها لمستحقيها.

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مصر 365

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