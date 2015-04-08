سلطنة عمان: نبحث عن آلية لحل الأزمة اليمنية

أكد يوسف بن علوى وزير خارجية سلطنة عمان، أن هناك اهتماما بالبحث عن آلية وأرضية لحل الأزمة اليمنية، يمكن فيها تطوير مبادرة تكون من الأمم المتحدة وبدعم من جميع الأطراف والدول المجاورة إضافة إلى الدول المهتمة بالشأن اليمنى .

وأضاف بن علوى فى تصريحات صحفية اليوم عقب لقائه نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف "أن كل الأطراف بما فيها السلطنة على اتصال مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وتسعى بكل جهد من خلال سفراء دول مجلس التعاون وكذلك الجهات الأخرى ليتم فهم الظروف والمعاناة الهائلة التى يعانيها أشقاؤنا فى اليمن "، معربا عن أمله فى أن تكلل الجهود الدولية بشىء من النجاح أو الموافقة على هدنة قصيرة لتمكين منظمات الإغاثة الدولية من إيصال المساعدات الغذائية والأدوية .

وأكد بن علوى أن السلطنة على اتصال مع الصليب الأحمر الدولى ومنظمة الإغاثة الدولية ( إغاثة اللاجئين) مشيرا إلى إمكانية زيارة بعض ممثلى هذه المنظمات للسلطنة وبحث ما يمكن تقديمه عبر الحدود العمانية اليمنية.

وعقد يوسف بن علوى بمكتبه اليوم جلسة مباحثات رسمية مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى، وقال بن علوى إن الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الإيرانى الى السلطنة تأتى بعد توقيع الاتفاق الإطارى للملف النووى الإيرانى لشرح وتوضيح عدد من التفاصيل فيما يتعلق باتفاق ايران مع الدول الكبرى مشيرا إلى حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على إطلاع السلطنة على تطورات مفاوضات الملف النووى الإيراني.

وأشار وزير الخارجية العمانى إلى أن المفاوضات تواجه بعض الصعوبات ولكن التزام الطرفين الإيرانى والدول الكبرى ببنود الاتفاق الإطارى للبرنامج النووى الإيرانى يوصل فى نهاية المطاف إلى اتفاق بينهم معربا فى الوقت نفسه عن أمله فى أن تتمكن جميع الأطراف المتفاوضة فى الملف من الوصول لحل لهذه الصعوبات.

من جانبه أشاد محمد جواد ظريف بالدور الذى تقوم به السلطنة فى ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد فى مختلف قضايا المنطقة خاصة ما يتعلق بالملف النووى الإيرانى، مؤكداً على أن المرحلة الأولى من اتفاق الملف النووى الإيرانى بدأت المفاوضات فيها بين بفضل حكمة وتوجيهات السلطان قابوس متمنيا الوصول إلى اتفاق نهائى فى يونيو المقبل.

حضر الجلسة الدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلى رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والسفير الشيخ يحيى بن عبدالله آل فنه العريمى رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وسعادة السفير الإيرانى المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق لوزير الخارجية الإيرانى.