مقاتلات إماراتية تقصف مخازن أسلحة للحوثيين باليمن

أعلنت السلطات الإماراتية مواصلتها شن ضربات جوية على مواقع للحوثيين باليمن، استهدفت منصات صواريخ ومخازن اسلحة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الاربعاء أن الطائرات المقاتلة الإماراتية واصلت تنفيذ ضرباتها الجوية الناجحة ضد عدد من المواقع التى يسيطر عليها الحوثيون ضمن عملية "عاصفة الحزم" التى ينفذها التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

وأضافت أن الضربات الجوية استهدفت مواقع رادارات ومنصات اطلاق ومخازن أسلحة وصواريخ سام، مشيرة إلى أن الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة.

وتابعت الوكالة الإماراتية "يواصل التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضرباته الجوية حيث قصفت طائرات التحالف عددا من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين استجابة لدعوة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بالتدخل العسكرى لحماية الشعب اليمنى وحكومته الشرعية".

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