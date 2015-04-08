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ظهور محرك بحث جديد بإسم زلاتان إبراهيموفيتش

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ظهور محرك بحث جديد بإسم زلاتان إبراهيموفيتش ظهور محرك بحث جديد بإسم زلاتان إبراهيموفيتش

على شاكلة جوجل محرك البحث الأشهر في العالم ظهر واحد جديد يحمل إسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان.

وأنشأت إحدى وكالات الإنترنت السويدية محرك البحث والذي يحمل إسم زلاتان دوت كوم.

وقال أندرياس كالاندر مدير الوكالة لصحيفة ليكيب الفرنسية "محرك البحث الخاص مربوط بجوجل لكنه له علاقة بزلاتان أكثر".

وأضاف "على سبيل المثال لو كتبت فيراري فإنك ستحصل على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة الفيراري التي يمتلكها زلاتان، لو أردت وصفة طعام ستحصل على برجر زلاتان".

يمكنكم أن تذهبوا لمحرك البحث الخاص بزلاتان من الضغط على هذا الرابط.

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