بيل في قائمة ريال مدريد أمام فايكانو

انضم جاريث بيل لاعب ريال مدريد لقائمة فريقه التي تستعد لمواجهة رايو فاليكانو لحساب الجولة 30 من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

ريال مدريد يلاقي فاليكانو بهدف تقليص الفارق مع منافسه برشلونة على صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل البلوجرانا المركز الأول بفارق أربع نقاط عن الفريق الملكي.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد أكد في وقت سابق أن مشاركة بيل أمام فاليكانو لا تعد محسومة بسبب تعرضه لإصابة في القدم.

لكن شهدت القائمة التي أعلنها المدرب الإيطالي يوم الأربعاء عن انضمام اللاعب الويلزي لقائمة الفريق بعد التأكد من شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاءت قائمة الفريق كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: إيكر كاسياس- كيلور نافاس- باتشيو

في الدفاع: رافائيل فاران- سيرجيو راموس- فابيو كوينتراو- مارسيلو- داني كارفاخال- ناتشو

في الوسط: توني كروس- جيمس رودريجيز- جاريث بيل- إيسكو- لوكاس سيلفا- لوكا مودريتش- أيارامندي

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- كريم بنزيمة- تشيشاريتو- خيسي رودريجيز